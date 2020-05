Bundesliga/ Netta vittoria del Bayern a Berlino contro l’Union

Partono subito forte i bavaresi, a segno al 17′ con Muller solo al centro dell’ area servito da Gabry, ma l’arbitro annulla dopo il consulto al VAR. Al 40′ ingenuità di Subotic nel tentativo di rinviare il pallone atterra Muller in area di rigore e l’arbitro fischia il penalty dal dischetto va Robert Lewandowski che è infallibile e sigla 1-0 per gli ospiti. Per il centravanti polacco 25^ marcatura personale, e sempre più capocannoniere. I primi 45′ terminano con il Bayern in vantaggio, e l’Union Berlino che cerca di attaccare ma risulta poco pericoloso. Nella ripresa è Pavard a sfiorare il 2-0 per i bavaresi su un calcio d’angolo dalla sinistra svetta più in alto di tutti e manda a lato di poco. L’ Union ci prova con un timido tentativo di Promel, ma a è fuori dallo specchio della porta. Il Bayern sfiora più volte il doppio vantaggio con Gnabry, mentre l’Union Berlino spreca occasioni con tentativi sbilenchi. All’80′ su angolo di Kimmich stavolta Pavard è abile a saltare e batte Gikiewicz portando i bavaresi sul 2-0. I bavaresi vincono e si portano a +4 dal Dortmund secondo in classifica, l’Union resta appaiato al centro della classifica, ma dovrà guardarsi dalle pretendenti alle sue spalle.

TABELLINO UNION BERLINO (3-4-2-1): Gikiewicz; Subotic, Schlotterbeck, Hübner; Lenz, Andrich(71’Gentner), Prömel(85’Ryerson), Trimmel; Bülter(85’Kross), Ingvartsen(81’Mess); Ujah(70’Andersson). All.: Urs Fischer. A disposizione: Nicolas, Reichel, Ryerson, Gentner, Kroos, Mees, Parensen, Polter, Andersson. BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Alcantara, Kimmich; Gnabry(85’Perisic), Muller (89’Cuisance), Goretzka(72’Coman); Lewandowski. All.: Flic Hans-Dieter. A disposizione: Ulreich, Odriozola, Hernández, Mai, Cuisance, Zirkzee, Perisic, Coman. STADIO: Stadion An der Alten Försterei, Berlino. ARBITRO: Bastian Dankert.

RETI: 40’Lewandowski(B), AMMONITI: Lenz(U), Davies(B), Schlotterbeck(U). NOTE: +4′-1°t, +3′-2°t. A cura di Antonio Bisesti.