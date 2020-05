Budesliga/ Colonia-Mainz 2-2: Match divertente a Colonia

Il primo tempo è stato equilibrato, in cui si è visto il Colonia passare in vantaggio grazie appunto ad un rigore trasformato da Mark Uth. Il secondo tempo vede subito al 50esimo, il raddoppio del Colonia con il goal di Kainz servito splendidamente dal nuovo entrato Drexler. Al 57esimo ancora Colonia con una progressione di Skhiri che culmina con il tiro deviato da Muller in angolo. Al 61esimo risponde finalmente il Mainz con il goal del nuovo entrato Awoniyi, servito dopo un’azione perfetta che ha visto Quaison, servire Baku sulla sinistra che ha messo in mezzo per il goal che ha accorciato le distanze. Al 72esimo arriva il pareggio del Mainz con Kunde che partendo dalla metà campo ha superato una difesa immobile del Colonia e ha insaccato alle spalle di Horn. Altro brivido del match al 77esimo con il colpo di testa di Cordoba, terminato di poco a lato. Dopo 4 minuti di recupero il match è terminato

Colonia (4-2-3-1): Horn; Schmitz ( 82′ Ehizibue) , Bornauw, Leistner, Katterbach; Skhiri, Hector ( 75′ Rexhbecaj) ; Thielmann ( 45′ Drexler ) , Uth, Kainz ( 70′ Schindler ) ; Cordoba ( 82′ Terodde ). All.: Markus Gisdol.

Mainz (3-4-3): Mueller; St. Juste, Edimilson Fernandes ( 68′ Szalai ), Niakhate; Baku, Kunde ( 82′ Latza ), Boetius ( 82′ Barreiro ), Caricol; Onisiwo ( 82′ Burkardt ), Ji ( 56′ Awoniyi ), Quaison. All.: Achim Beierlorzer.

Ammonizioni: 19′ Hector (C), 19′ Kainz (C), 37′ Dong Won Ji (M), 86′ Rexhbecaj (C), 90′ Skhiri (C), 92′ A. Martin (M)

Marcatori: 6′ Uth (C), 50′ Kainz (C), 60′ Awoniyi (M), 72′ Kunde (M)