Niente allenamenti di squadra da domani: Slitta la decisione

Allenamenti di squadra da domani. Anzi sì. Anzi no. Il Consiglio di Lega era fissato oggi per le 13, è iniziato poi intorno alle 15:30 ed è terminato alle 18. Tanti i temi di discussione sul tavolo, centrale è stato anche il tema degli allenamenti. Fino a oggi le sedute sono state individuali ma nella videoconferenza, i club hanno discusso della ripresa degli allenamenti di squadra dal 18 come preannunciato dal Presidente Conte nella sua ultima conferenza stampa. Peraltro questo pomeriggio è arrivato l’annuncio: “il Premier ha firmato il Dpcm”. Tutto tranquillo? No. Perché, ha appreso l’ANSA, “il comitato tecnico scientifico non ha validato ancora le linee guida per gli sport di squadra del 12 maggio, e in attesa che avvenga le regole che restano in vigore sono quelle per gli allenamenti individuali“. Fonte: TuttoMercatoWeb.com