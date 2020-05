Vincenzo Spadafora (Min. Sport): “Il ritiro? Dipende dalla curva dei contagi. Nel calcio ancora presidenti furbetti”

Ieri sera a Rete 4 è intervenuto il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sulla situazione del calcio e sull’evoluzione che potrebbe esserci nelle prossime settimane. “I prossimi 10 giorni saranno decisivi per il destino del calcio, perchè se dovesse esserci un calo nella cura dei contagi, allora non si è esclude che dopo gli allenamenti i calciatori potranno tornare a casa. Ovviamente dovesse accadere ciò, sempre rispettando le regole del distanziamento sociale, con indosso le mascherine e i guanti. Per la data del 13 Giugno del campionato? Ne riparleremo tra una decina di giorni. Ci sono ancora presidenti furbetti (Lotito), dove alcune squadre fanno partitelle, al momento questo non è possibile. Noi non faremo ostruzionismo, però le regole vanno rispettate”.

Pietro Guadagno Corriere dello Sport