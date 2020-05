UEFA: “Le regole non cambiano, anche per le leghe che si sono fermate”

Il presidente dell‘UEFA, Aleksander Ceferin, ha rilasciato alcune dichiarazioni a BeIN Sports. Sulle eventuali punizione per i club dei campionato che decideranno di interrompere la stagione. A tal proposito la UEFA ha diramato un comunicato per fugare ogni dubbio: “Con riferimento al modo in cui alcune parole dell’intervista rilascia a BeIN sono state citate, la UEFA vuole chiarire che il presidente Ceferin ha detto che i club le cui leghe si siano fermate in questa stagione dovranno comunque essere pronti per i turni preliminari della prossima annata, secondo le attuali liste di accesso. Non ha menzionato né accennato in alcun modo a qualsiasi cambiamento le regole di accesso alle competizioni UEFA”.