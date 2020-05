Serie A – Non è mai tramontata l’ipotesi dei play off

Campionato o play off? La posizione dei calciatori è la stessa dei club sui punti critici sollevati, a cominciare da quello dei ritiri di gruppo e anche su quello della quarantena allargata: ieri c’è stato un nuovo incontro in video conferenza del presidente dell‘Aic Tommasi con i rappresentanti delle squadre. «Il ritiro, vista la gestione dei casi di positività che rischia di bloccare un’intera squadra è un grande punto interrogativo. Sicuramente non avere una data certa per l’inizio della stagione genera incertezza, vorremmo avere più dati ed indicazioni», ha dichiarato il presidente dell’Aic a Rainews 24 mettendo a fuoco l’altro aspetto sul quale il mondo del calcio, società in testa, attende certezze e cioè sulla data di ripresa del campionato con il 13 giugno che resta al momento l’ipotesi più probabile. Data di ripresa del campionato della quale ha parlato anche il presidente Figc Gravina tenendo viva l’ipotesi play off. «Non è accantonata. Ad oggi esiste la possibilità, attraverso la programmazione deliberata dalla Lega serie A, fissando la data di partenza nel 13 giugno, di un calendario molto denso di appuntamenti ed impegni. Dobbiamo però essere pronti e metteremo sul piatto della bilancia anche il ricorso ad una modalità diversa per la chiusura del campionato».Fonte: Il Mattino