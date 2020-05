Perillo: “Più traditore Mertens o Higuain? Forse Dries”

Antonello Perillo (RAI) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Dries è entrato nella leggenda del Napoli con il suo record e la sua filosofia di vita, non posso immaginare di vederlo non più a Posillipo, l’abbiamo chiamato Ciro. E’ un fior di giocatore, spero fortemente resti in azzurro. Più traditore Higuain o Mertens? Domanda pepata. Forse Dries. Higuain tradì indubbiamente col suo comportamento, perché era un idolo assoluto dei napoletani e per la rivalità con la Juventus. In quel momento ci sentivamo tutti pronti a vincere il tricolore con Higuain, fu un brutto tradimento. Devo dire che Higuain non aveva mai speso una parola, per nulla mediatico, a differenza di Sarri che ha tradito parlando contro i nostri rivali. Al Napoli manca sempre quella figura di dirigente sportivo di un certo carisma che possa risolvere i problemi, come quello della vicenda delle multe. Ci vorrebbe un Moggi, un Marino, Perinetti, non per sminuire Giuntoli. Non disprezzo Petagna, ma non penso possa essere lui il sostituto di Milik, è un nome internazionale e va sostituito con uno più forte”.