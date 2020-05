N. Ceccarini: “Il Napoli pronto ad accelerare per Azomoun”

Nel suo editoriale del sabato il direttore di Tmw radio Nicolò Ceccarini analizza il mercato in generale, compreso le strategie del Napoli per la prossima estate. “Il club azzurro sta già pensando al dopo Milik, il polacco sempre più lontano nell’accettare la proposta di rinnovo. In cima alla lista c’è la punta dello Zenit San Pietroburgo Azmoun. Per l’iraniano la società russa chiede 30 milioni, i partenopei non andranno oltre i 20. Il Napoli pronto ad accelerare per Azmoun, Zentit permettendo”.

La Redazione