Mertens pensa ancora al Napoli, l’Inter però è alla finestra

In attesa di capire se ci sarà il ritorno della serie A, ma soprattutto quando comincerà il mercato, c’è sempre la questione Mertens che tiene tutti con il fiato sospeso. Il Napoli non ha perso le speranze di avere il sì del fiammingo, l’offerta è sempre di 4,5 milioni per due anni, basterebbe un altro piccolo sforzo per convincere il giocatore. Su questo aspetto è difficile che AdL si faccia avanti. Nel frattempo l’Inter non ha ancora perso le speranze per ingaggiare il belga, ma Mertens ha messo i partenopei ancora come priorità. La sensazione è che ci vorrà ancora un po’ prima di capire quale scelta farà l’ex di Psv Eindoven e Utrecht.

Fonte: Il Mattino