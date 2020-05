Lukaku chiama il suo amico Mertens all’Inter

Lukaku spinge Mertens a Milano e lo “invita” a scegliere l’ Inter. L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sull’ attaccante in scadenza con il Napoli il prossimo 30 giugno. Per il belga azzurro è lotta a due tra Chelsea ed Inter, con i nerazzurri in leggero vantaggio nella trattativa. Gattuso però è in pressing su Mertens per fargli accettare la proposta di rinnovo della società, forte del legame che Dries ha con Napoli. Così come scrive il quotidiano l’Inter è tornata all’ attacco attraverso Romelu Lukaku che vuole convincere Mertens a raggiungerlo: “I due centravanti, compagni di nazionale, sono molto amici e il numero 9 nerazzurro sta spingendo non poco per potere giocare con Dries anche nell’Inter. Con Lautaro che potrebbe da un momento all’altro dire sì al Barcellona e Alexis Sanchez destinato a rientrare a Manchester dopo il prestito”.