Il possibile “positivo” mette in agitazione il mondo del calcio

I “nodi” del Protocollo hanno messo in agitazione i club. Oltre al problema relativo alla responsabilità dei medici, le società hanno messo in discussione le disposizioni relative alla quarantena nel caso di un “positivo”. «Quello che ci preoccupa rimane il tema del positivo che manda tutta la squadra in quarantena: un problema che stiamo affrontando con grande determinazione ma anche con prudenza per evitare un rapporto stressato che porti tensioni e il blocco del campionato», le parole di Gravina. E su questo il ministro allo sport Spadafora ha dato un’apertura riservandosi una risposta tra dieci giorni. «Quarantena singola in caso di positività come in Germania? Con l’evoluzione dei prossimi 10 giorni, quando dal 18 maggio ci sarà la vera riapertura, perché avremo milioni di italiani che torneranno alle loro attività, se la curva del contagio ce lo consentirà, massima disponibilità da parte nostra a rivedere in maniera meno stringente anche questa regola».

