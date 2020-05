Il Napoli “attende” un altro annuncio per iniziare il ritiro

L’annuncio tanto atteso, quello della ripresa degli allenamenti collettivi, da parte del Ministro dello Sport, Spadafora, è arrivato. Il via la prossima settimana. Nonostante il semaforo verde, però, il Napoli ha deciso di continuare la linea che sta seguendo attualmente, cioè, il club azzurro continuerà con le sedute individuali presso il Centro tecnico di Castel Voturno. La società azzurra ha deciso che squadra e staff non andranno in ritiro per un motivo semplice: si aspetta un ulteriore annuncio, quello della ripresa “vera”. Si attende cioè che venga annunciata con certezza la ripresa della Serie A. L’albergo del centro sportivo resta comunque chiuso, in attesa che arrivino disposizioni diverse da parte di Aurelio De Laurentiis. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corrire del Mezzogiorno.