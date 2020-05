F. Braconaro (comm. medica Figc): “Ripresa del campionato? Il Ministro vuole cambiare il protocollo, c’è fiducia”

Durante il programma di Radio Punto Nuovo “Punto Nuovo show”, condotto da Umberto Chiariello e Marco Giordano è intervenuto Francesco Braconaro, componente della commissione medica Figc. “Protocollo definitivo per settimana prossima?Secondo me c’è la volontà di tutti, anche del Ministro che ha fatto delle aperture. E’ chiaro che va cauto, la sua imposizione lo impone. Alla luce di ciò che sta accadendo nel Paese, con questa curva epidemiologica, i dati sono buoni. Questo non vuol dire mollare, non è finito nulla, dobbiamo stare attenti. Vedremo se riusciremo a studiare una sorta di quarantena ridotta con controlli diagnostici e sierologici più diffusi all’interno del gruppo, una soluzione si trova”.

La Redazione