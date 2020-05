CONI: Possibile slittamento delle elezioni anche per alcune Federazioni

ELEZIONI

Giunta e C.N. di fine giugno valuteranno se rinviare a dopo Tokyo 2021 le tornate elettorali di Coni e federazioni, sulla scia del rinvio già deciso dal Cio per la riconferma di Bach. In caso di slittamento andrebbe emendata la legge Melandri che prevede la durata in carica limitata al quadriennio. Solo Gravina (calcio), Giomi (atletica), Di Rocco (ciclismo) e Gavazzi (rugby) sarebbero favorevoli allo slittamento di un anno del voto. Infine, recuperato il 50% dei beni in dote agli organismi regionali Coni, circa 5 milioni che andranno all’associazionismo. Fonte: CdS