Chiariello: “L’Eden non è solo nelle lande della Baviera”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “In Germania, il 23 Aprile, la Lega si è unita ed ha raggiunto un accordo. Con un taglio del 20% sull’ultima rata. 4 club fondamentali hanno istituito un fondo solidaristico per aiutare gli altri club ed i presidenti non hanno imposto tagli ai giocatori. Ma quest’ultimi hanno devoluto parte dei loro stipendi ai dipendenti delle società. L’Eden non è solo nelle lande della Baviera, potrebbe essere anche in Italia”.