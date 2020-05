CALCIO FEMMINILE – Sara Gama chiama a raccolta le compagne della Juventus

Come i colleghi uomini, da qualche giorno anche alcune giocatrici della Juventus Women hanno ripreso gli allenamenti individuali. E altre sono pronte a farlo, dalla prossima settimana. In attesa di un protocollo che consenta alle società di riorganizzare le attività di squadra, il gruppo bianconero riprende pian piano forma per non farsi trovare impreparato all’eventuale ripresa del campionato di Serie A Femminile. Le giocatrici che sono rientrate dall’estero stanno osservando la quarantena obbligatoria (di 14 giorni), il centro sportivo di Vinovo è perfettamente in linea con le misure di sicurezza richieste. Sara Gama corre di sua spontanea volontà già da qualche giorno: l’esempio della capitana juventina è chiaramente una chiamata a raccolta per tutte le compagne.

Fonte: Giovanni Albanese di Tmw