CALCIO FEMMINILE – Il 20 Maggio il verdetto del Consiglio Federale sul destino di serie A e B

Nelle ultime ore la volontà delle squadre femminili di serie A e B è quella di terminare con enorme anticipo la stagione agonistica. Troppo elevato il rischio in piena pandemia, senza contare che a livello economico non si possono sostenere le spese per i test sui tamponi. Il 20 Maggio sarà un giorno importante, perchè il Consiglio Federale dirà se si potrà o meno tornare a giocare. In caso di stop ci sarebbero diverse situazioni da risolvere, se assegnare o meno lo scudetto alla Juventus, così come la Fiorentina che andrebbe in Champions assieme alle bianconere. Dal possibile blocco delle retrocessioni, sarebbero ancora in A Orobica e Tavagnacco, alle neo promosse. Chi oltre al Napoli, tra Lazio o San Marino Academy, ma anche entrambe.

Fonte: Tuttomercatoweb