Calcio estero – Russia, il via il 21 giugno. Cipro si ferma

MOSCA – Il campionato di calcio russo riprenderà il 21 giugno dopo oltre tre mesi a causa della pandemia: 8 turni in poco più di un mese, per finire il 22 luglio, ovviamente a porte chiuse. Il finale di Coppa di Russia si disputerà invece il 25 luglio, ciò significa che alcuni club affronteranno fino a 11 partite per terminare la stagione. E’ stato approvatala possibilità di fare 5 cambi

CIPRO SI FERMA. La Federcalcio di Cipro invece ha deciso di annullare la stagione. Il motivo, ha spiegato la Federazione è di di non poter ottemperare alla richiesta di mettere in quarantena l’intera squadra per due settimane se un giocatore dovesse risultare positivo al virus. Omonia Nicosia, Anorthosis Famagosta, Apoel Nicosia e Apollon Limassol, primi quattro in classifica al momento della sospensione, rappresenteranno Cipro nelle competizioni europee. Inoltre il prossimo campionato sarà in via eccezionale a 14 squadre.

Fonte: CdS