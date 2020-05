In Germania si torna a giocare a calcio, nonostante la pandemia Covid-19, stadi vuoti, calciatori con la mascherina in panchina, però riparte la Bundesliga. Il primo gol in periodo Coronavirus, non poteva che essere del classe 2000 del Borussia Dortmund Haaland.

Intervallo Augusta 0 – 1 Wolfsburg (0 – 1)

Dortmund 2 – 0 Schalke (2 – 0)

Dusseldorf 0 – 0 Paderborn (0 – 0)

Hoffenheim 0 – 0 Hertha (0 – 0)