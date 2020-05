Bundesliga – Poker Dortmund, pari Lipsia, ok Wolfsburg

Dopo due mesi di assenza, nonostante l’emergenza coronavirus, la Bundesliga torna in campo. E lo fa con la 26a giornata. Show del Borussia Dortmund, che annienta 4-0 lo Schalke nel derby della Ruhr e va momentaneamente a -1 punto dal Bayern Monaco, impegnato a Berlino. Rallenta il Lipsia, bloccato in casa dal Friburgo per 1-1. Colpo grosso del Wolfsburg, che vince 2-1 ad Augsburg e va da solo al 6° posto in classifica, in zona Europa League. Finisce 0-0 lo scontro salvezza tra Dusseldorf e Paderborn, con il Fortuna che resta al terzultimo posto e mantiene +6 punti di vantaggio proprio sul Padeborn. Successo infine del hertha Berlino, che sbanca Hoffenheim per 3-0