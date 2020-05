Bundesliga/ E. Francoforte-Borussia M’gladback 1-3: Dominio Gladback!

Dopo un primo tempo che ha visto protagonista l’attacco del Gladbach e la scarsa pericolosità del Francoforte, il secondo tempo vede il Francoforte avere una reazione prima con un tiro smorzato di Kamada e poi con Dost che prova di testa. Tutto questo nei primi 10 minuti della ripresa. Al 67esimo, occasionissima Glafbach, con Plea che dal limite dell’area tira a giro colpendo il palo interno. Al 72esimo, N’Dicka stende Embolo in area; dal dischetto Bensebaini segna con il brivido perché Trapp aveva intuito la traiettoria. All’81esimo, goal della bandiera per l’Eintracht con Andrè Silva che dopo aver ricevuto un filtrante da Rode, insacca alle spalle di Sommer. All’84esimo, monumentale occasione per Hofmann che a porta vuota tira ma Hinteregger in scivolata ha salvato in extremis. Dopo 4 minuti di recupero termina il match.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-1-4-1): Trapp; Touré, Abraham ( 74′ Hasebe ), Hinteregger, N’Dicka ( 82′ Kohr ); Ilsanker ( 74′ Chandler ); Kamada ( 78′ Gacinovic ), Rode, Sow ( 45’A. Silva ), Kostic; Dost. All. Hütter

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini ( 78′ Wendt ); Strobl, Neuhaus ( 90′ Benes ); Embolo ( 78′ Stindl ), Hofmann, Thuram ( 65′ Herrmann ); Plea ( 90′ Jantschke). All. Rose

Ammonizioni: 9′ Elvedi (BM), 24’Kostic (EF), 36′ N’Dicka (EF), 59′ A. Silva (EF), 70′ ilsanker (EF), 88′ Kohr (EF)

Marcatori: 1′ Plea (BM), 6′ M. Thuram (BM), 73′ Bensebaini (BM), 81′ A. Silva (EF)