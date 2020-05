Bundesliga/ E. Francoforte-Borussia M’gladback 0-2 (1T): Borussia on fire!

Questa sera, alla Commerzbank-Arena, va in scena il match tra Eintracht Francoforte e Borussia Monchegladbach, valido per la 26esima giornata di Bundesliga, che in realtà è la prima in periodo covid; Ecco le formazioni ufficiali e il commento del primo tempo. Al 20esimo altra occasione Monchengladbach con Plea che a tu per tu con Trapp si fa ipnotizzare e tira centrale facilitando la parata del tedesco

Ecco il commento:

Pronti via subito il Monchengladbach in vantaggio grazie al goal di Alassane Plea, che dopo aver ricevuto palla da Jonus Hofmann, con un tiro di destro mette il pallone all’angolino. Passano neanche 5 minuti e gli ospiti raddoppiano con il secondo tiroin porta; il marcatore è Thuram, servito da Bensebaini che dopo aver disorientato l’avversario con una serie di finte, ha messo una palla perfetta per il francese. Al 42eimosi vede per la prima volta l’Eintracht che con un tiro di Almamy Tourè impegna Sommer. Il primo tempo è racchiuso in queste azioni salienti, infatti è stata una prima parte di match in cui c’è stata una grande fase offensiva del Gladbach e un possesso palla controproducente di un Eintracht ancora non al 100%

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-1-4-1): Trapp; Touré, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Ilsanker; Kamada, Rode, Sow, Kostic; Dost. All. Hütter

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Strobl, Neuhaus; Embolo, Hofmann, Thuram; Plea. All. Rose

Ammonizioni: 9′ Elvedi (BM), 24’Kostic (EF), 36′ N’Dicka (EF)

Marcatori: 1′ Plea (BM), 6′ M. Thuram (BM)