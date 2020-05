AIC: Il nodo da sciogliere è quello relativo al maxi-ritiro

Inizio e durata del ritiro

L’AIC conta solo fino a due Tommasi e i suoi: «Un mese di ritiro è troppo, bastano un paio di settimane prima di giocare». Due ore e mezza di riunione con tutti i rappresentati delle squadre di serie A per esaminare ed approfondire il tema della ripresa della stagione. Si è tenuto ieri un tavolo di lavoro molto importante per l’AIC e tutti i suoi delegati, con la presenza del dottor Walter Della Frera, per provare ad analizzare dettagliatamente tutte le modifiche apportate al protocollo da parte della FIGC dopo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del Governo.

Le perplessità maggiori riguardano la durata del ritiro e le modalità con cui i giocatori dovranno affrontarlo dopo due mesi di quarantena. Secondo quanto fa sapere l’AIC l’ipotesi del ritiro per la creazione del gruppo squadra è stata valutata e condivisa fin dall’inizio. Ma in assenza di date certe per la ripresa del campionato 2019/2020 appare prematura ogni valutazione sulle tempistiche di svolgimento dello stesso. Infatti la data del 13 giugno molto probabilmente sarà considerata come quella più plausibile, come ha confermato ieri il presidente del CONI Giovanni Malagò, ma non c’è ancora l’ufficialità della ripresa della stagione calcistica.

Dunque per i rappresentanti dell’Assocalciatori andare in ritiro dal 18 maggio, quando sarà possibile allenarsi in modo collettivo, è prematuro rispetto alla data paventata per la ripresa della stagione. Secondo il presidente Damiano Tommasi e i rappresentanti delle venti squadre di Serie A, saranno sufficienti solo due settimane di ritiro e non un mese. Il nodo del maxi-ritiro dovrà essere sciolto urgentemente nelle prossime ore e l’associazione italiana calciatori chiede chiarezza per i giocatori. Fonte: CdS