Zampa: “Contagiato? Si sospende tutto per 15 giorni”

FERMI TUTTI

E poi ci sono la positività e la quarantena per l’intero gruppo squadra… «Se c’è un contagiato, si manda in isolamento la squadra per due settimane, quindi si sospende tutto per 15 giorni – ha detto il sottosegretario alla salute Sandra Zampa – Il comitato tecnico-scientifico ha chiesto modifiche al protocollo Figc prevedendo la garanzia che, se un giocatore dovesse risultare positivo, la squadra e lo staff tecnico debbano andare in quarantena oppure che siano i medici delle società ad assumersi le responsabilità dell’attuazione del protocollo. Se non ti fermi tu, ti ferma il virus. Avere cura per il calcio vuol dire avere cura per le persone che ci lavorano. Seguendo scrupolosamente il protocollo, non ci sono rischi o almeno questo è quanto dice il Cts. Una malattia come il Covid che interessa le vie respiratorie, se colpisce mentre ci si allena, produce danni notevoli e non ce lo possiamo permettere». Tanti auguri, Serie A. Fonte: CdS