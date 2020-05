Nel corso del programma di Tv Luna “Pane al pane vino ALvino”, il collega Carlo Alvino aggiorna in tempo reale sulla situazione di Dries Mertens. “Dalle notizie in mio possesso sul calciatore belga, posso dire che sicuramente ci sono Inter e Chelsea, che lo stanno sempre monitorando, ma c’è una novità. Il fiammingo tiene ancora in considerazione la proposta del Napoli, partita ancora aperta e che non è ancora scritta la parola fine”.