Tuttosport, Auriemma: “Manolas preso dalla smania di ricominciare. Starà fermo…”

Il giornalista Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport, in merito all’ infortunio di Kostas Manolas : “Ieri giornata di visite mediche specialistiche per tutti i calciatori, che poi si sono alternati sui 3 campi di Castelvolturno, nei consueti tre gruppi di lavoro. Tutti tirati a lucido, qualcuno anche troppo. Come Kostas Manolas. Il difensore greco si sarà fatto prendere dalla smania di tornare in campo e ha caricato molto nel lavoro. Risultato: ieri si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Vale a dire, potrà essere in campo tra massimo 5 settimane, in tempo per l’inizio del campionato”.