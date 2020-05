In questo periodo di assenza di calcio, dove si attendono novità per la ripresa degli allenamenti di gruppo e del campionato, non mancano le notizie. Il Napoli su twitter vuole fare una precisazione. “Il signor Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive che il Napoli sta pensando di ingaggiare il dottor Enrico Castellacci. Si tratta di una fake news. Il dottor Raffaele Canonico è un top player del Napoli e non c’è bisogno di nuovi inserimenti”.

La Redazione