Scatto del Psg sui club della Premier League per Koulibaly

Ormai è evidente che Kalidou Koulibaly sia diventato un pezzo pregiato del mercato, ma non solo da quest’anno ma anche dalle stagioni precedenti. In questo momento il difensore del Napoli piace a diverse società, su tutte il Psg. Il d.s. Leonardo sa come ammaliare i calciatori, conquistarli e portarli dalla sua parte, il senegalese è l’erede ideale di Thiago Silva che è in procinto di partire. Anche il Manchester United e il Liverpool sono interessate a K2, i “reds” vorrebbero formare una coppia da sogno con Van Dijk. Naturalmente De Laurentiis non svende i gioielli, chiede sempre i 100 milioni per Koulibaly e non si faranno eccezioni. Come all’epoca per Allan che aveva la valigia pronta, destinazione Parigi.

Antonio Giordano Corriere dello Sport