In attesa di conoscere il destino di Lautaro Martinez, la punta argentina piace sempre al Barcellona, l‘Inter sta per piazzare il colpo con Dries Mertens. Tra il club nerazzurro e l’entourage del belga, ormai c’è intesa su tutto, manca solo quella sui bonus, ma dovrebbe essere intorno ai 5 milioni. Ovviamente Napoli e Chelsea, fino a quando non c’è l’ufficialità non sono tagliate fuori, ma oggi Mertens è sempre più vicino all’Inter.

Fonte: Fulvio Padulano Corriere dello Sport