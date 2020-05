Il mondo del calcio è in fermento per cercare di trovare una svolta per tornare agli allenamenti di gruppo, oltre che al campionato. Il twitter di Radio Kiss Kiss aggiorna in tempo reale. “Protocollo CTS: si lavora alla modifica. Tutti al lavoro per la possibile modifica del protocollo. Si va verso ritiro non più obbligatorio con conferma allenamenti di gruppo da lunedì”.

La Redazione