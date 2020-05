Paolo Mazzoleni: “I cori contro Koulibaly? Parlarne dopo un anno non ha senso. Ho sempre arbitrato con coscienza”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante il programma di “Punto Nuovo show”, condotto da Umberto Chiariello e Marco Giordano l’ex arbitro internazionale Paolo Silvio Mazzoleni. “Supercoppa Napoli? Ho chiuso la mia carriera e non ho mai avuto la presunzione di pensare di essere un grande arbitro, ma ho sempre fatto qualsiasi cosa con tanta coscienza. Riforma AIA? Gli uomini giusti ci sono in AIA, tanti dirigenti preparati, persone per bene, arbitri che sanno parlare. Non c’è un mio collega che avrebbe timore a rilasciare un’intervista o fare una chiacchierata. Non penso sia interesse dello sportivo sentire una discussione in TV perché l’arbitro ha preso una decisione piuttosto che un’altra. Spiegare le dinamiche di una partita, spiegare il protocollo VAR, potrebbe essere utile. Migliore partita arbitrata? Ci sono partite che ricordo con soddisfazione, sono quelle in cui dell’arbitro non se ne parla proprio. Quelle con tanti gol, stadio pieno. Pensare di ricominciare il campionato a porte chiuse, è una ferita, ma capisco le dinamiche e nonostante sia uno sportivo, le partite che si ricordano sono quelle con gli stadi pieni. Attualmente abbiamo un eccellente designatore, riesumare qualcosa simile ad un sorteggio integrale sarebbe eretico da parte mia. Penso che Nicchi abbia fatto molto bene, non so quali saranno le prossime dinamiche, se Nicchi deciderà di proseguire, noi ci sentiamo tutelati. Hamsik? Sono state fraintese le mie parole, con alcuni capitani, andando avanti con gli anni, c’era un rapporto più concreto, diretto. Con altri capitani si faceva un po’ più fatica, ma non ho mai detto di non sopportare Hamsik. Cori contro Koulibaly? Parlare adesso di quel che è successo un anno fa, non ne capisco il motivo. E’ una problematica affrontata al momento e chiarita al momento. Penso non sia nell’interesse di nessuno tornarci”.

La Redazione