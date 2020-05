Ecco il nodo della discordia: Gli scenari in caso di positività

NODO POSITIVITA’

Eccoci al punto della positività, quello cambiato. «Qualora ci sia un caso di accertata positività, si dovrà provvedere all’immediato isolamento del soggetto e alla santificazione dei locali. Da quel momento, secondo le indicazioni formulate dal Cts, tutti gli altri componenti del gruppo dovranno non avere contatti con qualsiasi altro soggetto esterno per 14 giorni. Ed essere sottoposti a isolamento fiduciario con sorveglianza attiva. Saranno inoltre ripristinate le misure più “rigide” di distanziamento. E ci sarà la sospensione temporanea degli allenamenti collettivi fino alla ripetizione dei test molecolari e sierologici. L’intera delegazione sportiva rimarrà posta, come è ovvio, sotto il controllo sanitario e la responsabilità dell’Asl». Che deciderà quando fare a tutti gli esami e far riprendere le sedute. Fonte: CdS