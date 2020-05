[FOTO] La leggerezza di Manolas: senza mascherina per Napoli

Il primo infortunio del Napoli post-coronavirus è proprio il suo. Kostas Manolas ha alzato subito bandiera bianca al rientro agli allenamenti. Per lui una distrazione del muscolo della coscia destra che rischia di mandare in tilt i piani di Gattuso e andrà rivalutato nei prossimi giorni.

Nel frattempo, il difensore greco prova a dimenticare l’amarezza per il ko con una pizza da asporto nel centro di Napoli, ma dimentica la mascherina (vestita invece prontamente dal pizzaiolo) che resta obbligatoria in tutta la regione, come da ultima ordinanza. Una leggerezza da non ripetere prima di tornare al lavoro. Fonte: Il Mattino