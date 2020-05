Napoli, la ripresa degli allenamenti di gruppo potrebbe slittare

Il Napoli potrebbe non radunarsi il 18 maggio per l’inizio degli allenamenti collettivi. L’edizione odierna de ‘Il Mattino’, spiega i problemi logistici alla base di un possibile slittamento. Il motivo principale è che l’hotel vicino al centro sportivo che ospita gli azzurri, ha diversi impiegati in cassa integrazione, ed ha dunque dei ritardi sui protocolli per la sicurezza per l’emergenza Covid19. Secondo il quotidiano la ripresa degli allenamenti di gruppo è slittata dai 3-4 giorni, o nella peggiore delle ipotesi il collettivo si ritroverà nella settimana successiva.