Meloni e Renzi, distanti in politica, ma uniti sul calcio: “E’ una risorsa”

Si parla di ripartenza del calcio anche in Parlamento. Giorgia Meloni dice: «Si riparta in sicurezza, ma in fretta spiega la leader di Fdi, tifosa della Roma per chi rappresenta i cittadini nelle istituzioni il calcio non può essere visto solo come uno sport riservato agli appassionati, ma una risorsa».

Distante anni luce da Meloni, politicamente e calcisticamente, non la pensa diversamente Matteo Renzi. «Per tutti quelli che dicono che il calcio non è una priorità fa notare il leader di Italia Viva augurandosi di tornare a sostenere la sua Viola ricordo che dal pallone dipendono molti posti di lavoro, passioni, interessi. Basta snobismi».

Il Mattino