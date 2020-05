Malagò elogia l’iniziativa di Gravina contro le violazioni al protocollo

Spadafora ha ricordato come i protocolli siglati prevedano la ripartenza lunedì degli allenamenti collettivi, con palestre, circoli e quant’altro che riapriranno i battenti il 25. «Ma il ministro non ha fissato una data per la ripartenza della Serie A. Quando tornare a giocare lo deciderà il Cts, su questo Spadafora è stato molto chiaro: anche se io sono convinto che sarà il 13 giugno».



La Giunta Coni si è occupata anche dello sgarro al protocollo di cui si sarebbero resi protagonisti in allenamento alcuni giocatori della Lazio. Netta la condanna di tutta la Giunta, ospiti compresi: «Dalla foto emergono certi fatti, ma non so se sia vera (la foto è di archivio ma il fatto è acclarato, ndr). Mi è sembrata tuttavia una cosa poco rispettosa delle regole. Come sempre è una questione di cultura tra un certo mondo del calcio e gli altri sport». A questo proposito Malagò ha elogiato l’iniziativa di Gravina di istituire un pool della procura federale con il compito di sanzionare eventuali violazioni: «Non è solo un problema di giustizia sportiva, ma anche civile e penale come per tutti i cittadini». Fonte: CdS