Ai microfoni di Sport l’attaccante e asso del Barcellona e dell’Argentina Leo Messi parla del momento dei blaugrana e commenta le parole del tecnico Quique Setien. “Dopo questa lunga pausa vincere la Champions? Nonostante il valore della rosa sia forte, non è sufficiente per poterci riuscire. Ovviamente rispetto le opinioni di tutti, ci mancherebbe altro, ma per come stavamo giocando lo vedo difficile, dovrebbe invertirsi la rotta per portare a casa il trofeo”.

La Redazione