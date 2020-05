Il Mattino – Ripartenza del campionato lo strano asse Fico-Berlusconi

Il Presidente della Camera dei deputati: «Sono un tifoso del Napoli, è ovvio che vorrei che il campionato riprendesse, ma il principio di salvaguardia della salute deve valere per tutti, anche per i calciatori e per chi lavora nel calcio». Roberto Fico, resta equidistante quando dirige i lavori a Montecitorio, ma la fede calcistica e l’amore per i colori azzurri vincono ogni terzietà. Chiede prudenza la terza carica dello Stato e, potere del calcio, stavolta la passione per la dea Eupalla è in grado di creare intese che neppure i più impensabili «inciuci» dei Palazzi della politica riescono a realizzare. Fico, da sempre indicato come «l’anima di sinistra» M5s, la pensa come Silvio Berlusconi. Cauto il leader di Forza Italia, mentre Matteo Salvini propone di far giocare le squadre del Nord al San Paolo. E, a loro volta, chi è nella maggioranza di governo, come Matteo Renzi, ha fretta di rivedere allo stadio la sua Fiorentina, mentre il ministro Francesco Boccia, che pure regge le sorti dell’esecutivo, chiede invece pazienza. Al Mattino i big della politica, pur divisi, hanno voluto raccontare l’inestirpabile amore per la propria squadra del cuore. Tutti uniti però dalla voglia di tornare allo stadio perché significherebbe aver battuto il Coronavirus, l’avversario più ostico. A Cura di Valentino di Giacome (Il Mattino)