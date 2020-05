In queste settimane il futuro di Mertens è al centro dei pensieri del Napoli sulla questione rinnovo e non solo. Il collega de “il Roma” Giovanni Scotto su twitter aggiorna in tempo reale. “#Mertens: il #Chelsea (soprattutto) e l’#Inter fanno grandi pressioni, ma il calciatore non ha deciso e il #Napoli aspetta una risposta. Senza alcuna certezza sulla stagione e le date di svincolo è prematuro parlare di firme. Sicuramente Inter è una possibilità, non prioritaria”.

La Redazione