Gattuso e Ospina, l’esperienza ed un particolare che lo hanno reso titolare

Quando e se si ripartirà con il calcio giocato, Gattuso avrà un bel dilemma da risolvere, ovvero quale portiere puntare per il ruolo di titolare. Ospina o Meret, l’esperienza contro la gioventù. L’estremo difensore colombiano è stato il titolare della porta azzurra fino alla sosta, per il suo saper impostare con i piedi dal basso. Caratteristica che lo hanno reso al momento avanti nelle gerarchie. Solo con la Lazio un’incertezza, poi ha mostrato la sua continuità. Un bel dilemma per il tecnico di Coregliano Calabro, per il presente ma anche per il futuro.

Antonio Giordano CdS