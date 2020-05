«Le linee guida dell’Inail non sono attuabili, in Campania non le applicheremo. Ma dobbiamo capire come bene come procedere, c’è bisogno di tempo. Mi auguro che riusciremo a riaprire giovedì prossimo». Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta facebook del venerdì.

La Redazione