Dopo le società anche Tommasi & company contrari al ritiro da lunedì 18

Contrari al ritiro da lunedì anche i calciatori, come testimoniato dalla nota a firma del presidente dell’Aic Damiano Tommasi. «L’ipotesi del ritiro per la creazione del Gruppo Squadra è stata valutata e condivisa fin dall’inizio ma in assenza di date certe per la ripresa del campionato 2019/2020 appare prematura ogni valutazione sulle tempistiche di svolgimento dello stesso», il primo passaggio della nota. Tradotto in altri termini: perché andare in ritiro già da lunedì 18 maggio se non si conoscono le date di ripresa del campionato, invece di aspettare maggiori certezze prima di poterlo fissarlo con tempi più ravvicinati alla ripartenza effettiva della serie A e cioè quindici giorni prima del via? «Inoltre, le modalità di gestione delle eventuali positività di un membro del Gruppo Squadra, così come definite dal nuovo protocollo, non sembrano idonee a garantire la conclusione del campionato; esiste il concreto rischio di doversi fermare nuovamente non appena si potrà tornare in campo, vanificando così tutti gli sforzi profusi», c’è scritto nella seconda parte. Fonte: Il Mattino