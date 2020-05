Serie A: Il Fondo CVC potrebbe venire in soccorso ai club

COMMISSIONE PER CVC

Anche per disinnescare questo pericolo, proseguono i discorsi con il fondo britannico Cvc. Il presidente Dal Pino avrebbe dovuto illustrare nel dettaglio la proposta nel corso la prosecuzione del Consiglio che ha preceduto l’Assemblea. Ma ha preferito non entrare troppo nei particolari, alla luce dell’elevato numero dei soggetti collegati. La trattativa, infatti, è ancora in una fase delicata ed è preferibile limitare la diffusione delle informazioni. Peraltro, pur essendo l’offerta molto allettante – si arriverebbe a 2,2 miliardi di euro -, mettere in piedi l’impianto richiede un percorso lungo e complesso. Mentre ora la priorità dei club è quella di recuperare liquidità. Ecco perché si continua a ragionare sui prestiti ponte che metterebbero a disposizione sempre più istituti di credito, utili per restituire alle banche il denaro ottenuto in anticipo sulle quote dei diritti tv. Così per portare avanti i lavori con Cvc è stata creata una commissione apposita, composta da Agnelli, Lotito, De Laurentiis e Percassi.

VARIABILE CVC

Nel consiglio di ieri, peraltro, hanno tenuto banco a lungo le proposte di alcuni fondi (tra cui Blackstone e J.P. Morgan), disposti a concedere prestiti ponte alle società, che così potrebbero restituire alle banche gli anticipi ottenuti. Ma, soprattutto, il consiglio è rimasto aperto e verrà ripreso questa mattina così da esaminare la proposta ricevuta da Cvc, un altro fondo, che però vorrebbe rilevare il 20% di Lega Service, ovvero la scatola economica di via Rosellini, allo scopo di da entrare in gioco nella partita dei diritti tv. Si parla di una valutazione di circa 2 miliardi: incassare una cifra del genere sarebbe una garanzia di solidità per un futuro che ora appare pieno di incognite. E chissà che Cvc non diventi una variabile in più nelle discussioni di oggi. Qualche club, infatti, teme che la linea dura possa avere conseguenze per il triennio 2021/24, scatenando una sorta di rappresaglia, che si tradurrebbe in offerte al ribasso. Ovvio che con Cvc cambierebbero tutte le prospettive. Fonte: CdS