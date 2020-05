Casa Napoli, i rinnovi: Zielinski, ci siamo; Milik e Mertens, perchè no?

I rinnovi in casa Napoli fanno discutere. Molti sono in stand-by per questioni economiche e per lo stop alle “discussioni” causato dall’ emergenza sanitaria. Per quanto concerne i due polacchi del team azzurro, però, ci sarebbero novità, stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport di oggi. Zielinski appare sempre più vicino alla firma ed anche Milik, che sembrava già lontano dal Vesuvio, starebbe pensando di restare. Infine, la questione Mertens. Nonostante tutto, il belga, libero di farlo da un po’, non ha ancora firmato con nessuno…Il merito sarebbe anche di Gattuso. Il tecnico, infatti, si starebbe impegnando in prima persona per costruire qualcosa di importante. L’esperienza degli anni precedenti gli ha insegnato l’importanza del “gruppo” e su quello che ha trovato in azzurro, lui vuole continuare a lavorare.