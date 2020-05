CALCIO FEMMINILE – Maria Alves: “Dopo due mesi in Brasile felice di essere tornata alla Juventus”

Attraverso i propri canali social la calciatrice della Juventus di mister Rita Guarino Maria Alves parla del suo ritorno in Italia e sul momento del movimento femminile. “Dopo due mesi in Brasile sono molto contenta di essere tornata nel mio club. Adesso devo fare 14 giorni di quarantena a causa della mia provenienza da un altro paese, non vedo l’ora di incontrare tutti e fare ciò che amiamo di più. Sono anche felice di sapere che le cose si stanno normalizzando qui e partire dal 18 maggio possiamo ricominciare ad allenarci ovviamente seguendo tutte le linee guida e con tutte le misure di sicurezza raccomandate! Grazie per tutto Signore”.

La Redazione