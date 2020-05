Bundesliga – Otto record da battere: gol, assist, espulsioni

Le ultime 9 giornate fino al 27 giugno offrono l‘opportunità di stabilire 8 nuovi record.

NUMERO DI GOL. I 73 gol segnati dal Bayern nelle prime 25 giornate, se proiettati nell’arco dell’intero campionato, produrrebbero un totale di 99 gol, con la possibilità di battere il record assoluto di 101 gol stabilito dal leggendario Bayern 1971-72.

SANCHO. Il fenomenale inglesino Sancho (20 anni) ha realizzato in questa stagione 14 reti e 16 assist. Dall’inizio delle rilevazioni statistiche in Bundesliga, mai un giocatore è arrivato a 15 reti e 15 assist.

DOPPIETTE. Sancho può battere anche il record di 9 doppiette stagionali (gol+assist) firmato da Klose nel 2005-06 col Werder Brema e dal brasiliano Grafite nel 2008-09 col Wolfsburg. Il gioiello del Borussia Dortmund ha già collezionate nove doppiette.

COME RIBERY. Robert Lewandowski ha vinto 14 volte il prestigioso trofeo «Uomo del match» messo in palio dal Kicker e insegue il record di Franck Ribery (16 volte).

PIU’ ANZIANO. L’italo-peruviano Claudio Pizarro (41 anni, Werder Brema) è il bomber più anziano in attività (197 reti in Bundesliga) e gli manca un gol per migliorare il record di Lothar Matthäus di 7.287 giorni tra il gol dell’esordio e l’ultimo in carriera.

DALLA PANCHINA. La rivelazione norvegese Erling Haaland (19 anni) ha già segnato 5 reti entrando come jolly dalla panchina. Il record appartiene al tedesco Nils Petersen (6 reti nel 2014-15 col Friburgo).

ASSIST. Thomas Müller (Bayern) con 16 assist insegue il record stagionale a quota 22 ottenuto dallo svedese Emil Forsberg (Lipsia) nel campionato 2016-17.

I CATTIVI. A Jerome Boateng (Bayern) e al bosniaco Vedad Ibisevic manca soltanto un cartellino rosso per stabilire il nuovo record di 6 espulsioni in Bundesliga. Fonte: CdS