Bucchioni: “Al Napoli serve una rifondazione, il futuro di Gattuso…”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva a proposito delle squadre di Serie A: “Cavani-Fiorentina? E’ un sogno nell’immaginario dei tifosi gigliati. Se Commisso si rivolge a certi giocatori significa che ha ambizioni e vuol fare le cose in grande, anche se poi bisogna fare i conti con la realtà. Il problema è che il fatturato della Fiorentina è molto basso. Iachini? Vediamo cosa dimostrerà in queste 12 partite che mancano. Se i dirigenti non sono convinti diventa una situazione imbarazzante”.

Ha aggiunto: “Inter? Proprietà solida, ha investito sulla dirigenza, sull’allenatore, sul marchio ed ha avuto iniziative per alzare il fatturato. Ci sono basi solidissime per ripartire nonostante il calo dopo Natale. Eriksen? A gennaio sembrava il giocatore giusto, poi purtroppo ha faticato perché in Italia non è così facile inserirsi. I soldi li vale ancora ma ha caratteristiche che non so se siano adatte al gioco di Conte. Napoli? C’è bisogno di una rifondazione, immagino una nuova squadra dove rimarranno solo i più giovani e i giocatori di carattere. Gattuso sarà sicuramente confermato“.