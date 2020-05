Tre club della Liga seguono Callejon, sempre meno azzurro

Nel nodo dei rinnovi in casa Napoli, si può ormai depennare il nome di Josè Maria Callejon, in scadenza di contratto nel 2020. Ieri il suo agente Quillon a Radio Kiss Kiss ha aggiornato sul suo assistito. “Con il club azzurro ormai non ci sono più contatti per la questione rinnovo. Ci sono due o tre società spagnole che lo stanno cercando. Valuteremo le proposte”. Si tratta di: Valencia, Siviglia e Atletico Madrid, con i primi in vantaggio per aver proposto anche un buon ingaggio per i prossimi anni. Dopo sette anni Callejon lascia Napoli, ha dato tanto, sia a livello tecnico, ma anche dedizione in campo, insomma un esempio di stakanovista.

Fulvio Padulano (CdS)