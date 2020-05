Tra Gattuso e il Napoli il futuro è assicurato

Nella clausola di Gattuso, fissata il giorno del suo arrivo a Napoli, il 10 Giugno, la società di De Laurentiis potrebbe dire addio al tecnico di Coregliano Calabro, ma la sensazione è che le strade delle due parti va verso un’unica direzione. Anzi il club partenopeo e il tecnico ex Milan, Palermo, Ofi Creta e Pisa, stanno già progettando il futuro per costruire la squadra per la prossima stagione. Naturalmente ci sarebbe bisogno di un nuovo incontro per consolidare questa unione professionale, questo però quando il tempo e la pandemia allenterà la pressione. De Laurentiis è rimasto colpito non solo dai risultati ottenuti da Gattuso, ma anche dall’impatto verso la squadra, soprattutto a livello caratteriale, portando il Napoli a scalare la classifica e giocarsela alla pari contro il Barcellona. Le strade tra i due sarà sempre più a tinte azzurre e si progetta già il futuro.

Fabio Mandarini (CdS)