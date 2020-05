Se Meret dovesse andar via, ci sarebbe un gradito ritorno

Le gerarchie tra i pali azzurri sono cambiate, inutile negarlo. Ed in questo modo si è aperto, a Napoli, il caso Meret. Se Gattuso decidesse di puntare ancora esclusivamente su Ospina, il Napoli si vedrebbe costretto a cedere l’ex Spal che non vuole fare “il secondo”. In quel caso, in casa azzurra, potrebbe esserci un ritorno. Su La Gazzetta dello Sport si legge: “C’è il rischio che Alex Meret finisca sul mercato se Gattuso dovesse decidere di puntare tutto su Ospina. Dinanzi ad un’offerta vantaggiosa, il club non esiterà a cederlo. In tal caso, potrebbe ritornare a Napoli, Luigi Sepe, attuale portiere del Parma”.